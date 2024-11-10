Салліван: Можливо, Путін ще не вирішив, що дасть КНДР в обмін на її війська

Сполучені Штати ще вивчають, що саме Росія віддасть Північній Кореї в обмін на участь її військ у повномасштабному вторгненні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю CBS News заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За словами Саллівана, у США "не знають напевно", що Росія дає північнокорейському лідеру Кім Чен Ину в обмін на військових, яких він посилає воювати на полі бою в Україні.

"Чесно кажучи, я думаю, що Володимир Путін не знає напевно. Я думаю, що він, напевно, ще не вирішив, що саме він збирається робити для Північної Кореї в майбутньому", – додав він.

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Радник Байдена припустив, що Кім Чен Ин очікує в обмін "щось значне, можливо, у вигляді військової і технологічної підтримки з боку Росії" – можливо, і для ядерної програми Північної Кореї.

"Я не можу точно сказати, що станеться, але ми вже чули, як росіяни заявили, що на ядерну програму Північної Кореї сьогодні слід дивитися інакше, ніж п'ять чи десять років тому. Тож занепокоєння щодо відносин між Росією та КНДР в обох напрямках є дуже реальним, і це те, на що повинні звернути увагу всі країни вільного світу", – зазначив Салліван.

Цього тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області в останні дні.

Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Держави НАТО засудили рішення Росії та Північної Кореї залучити північнокорейські війська до бойових дій проти України.