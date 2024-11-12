СМИ: В НАТО считают, что Путин будет спешить отбить Курскую область до инаугурации Трампа

В странах НАТО считают, что Россия развернула 50 тысяч российских и северокорейских военных в попытке отвоевать Курскую область у Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Telegraph.

Союзники по НАТО считают, что Путин надеется вернуть территории, которые завоевала Украина, до инаугурации Трампа 20 января.

Оценка британской военной разведки, с которой ознакомилось издание The Telegraph, показывает, что Россия, вероятно, увеличит количество атак беспилотников-камикадзе на украинские позиции в ближайшие дни, используя новые места запуска вблизи границы.

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Около 12 тысяч северокорейских призывников, вероятно, также будут участвовать в боевых действиях в Курской области в соответствии с пактом о взаимной военной помощи между Россией и Северной Кореей, заключенным в этом году.

Россия уже вернула себе примерно половину территории, потерянной в результате украинской операции, пишет издание.

Генерал Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, заявил, что "десятки тысяч вражеских солдат из лучших российских ударных подразделений" атакуют украинские позиции.

Западные дипломаты обеспокоены тем, что Путин попытается быстро захватить территорию до инаугурации Трампа, чтобы предоставить России больше переговорной силы на любых мирных переговорах.

Министерство обороны Британии считает, что количество атак беспилотников-камикадзе увеличится в ближайшие недели после 35-процентного роста количества запусков за последний месяц.

Россия продолжает инвестировать в новые беспилотники и площадки для их запуска. Представители разведки считают, что ограничивающим фактором для увеличения количества атак является персонал, а не оборудование.

Как сообщалось, Соединенные Штаты еще изучают, что именно Россия отдаст Северной Корее в обмен на участие ее войск в полномасштабном вторжении против Украины.

На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.

Государства НАТО осудили решение России и Северной Кореи привлечь северокорейские войска к боевым действиям против Украины.