В МЗС РФ захотіли від Молдови доказів, що на її території впали саме російські дрони

У Міністерстві закордонних справ Росії зажадали від Молдови доказів після її звинувачень у падінні двох російських безпілотники на молдовській території та виклику у зв'язку з цим посла РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Захарова назвала обурення Молдови "голослівними антиросійськими випадами".

"Вкотре не було надано жодних доказів того, що БПЛА мали російське походження і запущені з території нашої країни. МЗС Молдови обмежилося посиланням на нібито наявні у молдовської сторони "точні дані", не розкриваючи деталей. Переконана, докази ніколи не будуть надані, тому що їх немає", – заявила Захарова.

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Речниця МЗС Росії побачила в інциденті "провокацію з боку України".

"Інформація про два БПЛА, які нібито впали у Молдові, з’явилась одночасно із проведенням ЗСУ масованого нальоту на Росію і цивільні об’єкти у Росії. Цей збіг вказує на прагнення київської влади спровокувати Молдову на повноформатне залучення до бойових дій на боці України та Заходу", – заявила Захарова.

Нагадаємо, протягом неділі в Молдові виявили два дрони – у Каушанському та Ришканському районах.

Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.

Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.