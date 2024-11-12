В МИД РФ захотели от Молдовы доказательств, что на ее территории упали российские дроны

В Министерстве иностранных дел России потребовали от Молдовы доказательств после ее обвинений в падении двух российских беспилотников на молдавской территории и вызова в связи с этим посла РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала возмущение Молдовы "голословными антироссийскими выпадами".

"В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запушены с территории нашей страны, представлено не было. МИД Молдавии ограничился ссылкой на якобы имеющиеся у молдавской стороны "точные сведения", не раскрывая деталей. Уверены, что доказательства никогда не будут представлены, потому что их нет", – заявила Захарова.

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Спикер МИД России увидела в инциденте "провокацию со стороны Украины".

"Информация о двух БПЛА, якобы упавших в Молдавии, появилась одновременно с проведением ВСУ массированного налёта на Россию и гражданские объекты в Российской Федерации. Данное совпадение указывает на стремление киевских властей спровоцировать Молдавию на полноформатное подключение к участию в боевых действиях на стороне Украины и Запада", – заявила Захарова.

Напомним, в течение воскресенья в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.

Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые "вышли из воздушного пространства" в направлении России, Беларуси и Молдовы.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.