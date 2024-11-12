ЗМІ: Лідери двох ключових партій Німеччини узгодили дату дострокових виборів

Лідери керівної Соціал-демократичної партії Німеччини та найбільшого опозиційного альянсу ХДС/ХСС домовилися щодо дати дострокових виборів 23 лютого.

Про це стало відомо Spiegel від джерел у партіях, повідомляє "Європейська правда".

СДПН і ХДС/ХСС хочуть призначити дострокові вибори на 23 лютого. Лідери партій домовилися про дату.

У фракції СДПН кажуть, що канцлер Олаф Шольц попросить вотум довіри у Бундестагу 16 грудня.

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Остаточне рішення про дату виборів має ухвалити федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляють у колах фракції ХДС/ХСС.

Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Після розпаду коаліції Шольц назвав 15 січня датою проведення голосування за вотум довіри до його уряду меншості. Однак нещодавно він заявив, що готовий провести голосування до Різдва.

Напередодні стало відомо, що лідер ХДС Фрідріх Мерц розглядає можливість проведення нових виборів 16 або 23 лютого і у зв’язку з цим політсила посилює тиск на Шольца.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.