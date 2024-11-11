Глава опозиції Німеччини пропонує Шольцу дві нові дати виборів

Німецький опозиційний союз ХДС/ХСС посилює тиск на канцлера Олафа Шольца, пропонуючи дві нові дати для проведення дострокових виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Зокрема, лідер ХДС Фрідріх Мерц розглядає можливість проведення нових виборів 16 або 23 лютого.

За словами учасників виконавчого комітету парламентської групи ХДС/ХСС, у понеділок у другій половині дня Мерц сказав, що ці дві дати здаються йому найкращими. Раніше він пропонував провести нові вибори 19 січня.

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Незважаючи на значний тиск з боку ХДС/ХСС, Шольц не хоче просити про вотум довіри в німецькому Бундестазі цієї середи, щоб розчистити шлях для дострокових виборів.

У середу канцлер має виступити з урядовою заявою, а лідер ХДС Мерц і лідер ХСС Маркус Зьодер закликали Шольца просити про вотум довіри з цієї нагоди.

У понеділок СДПН Шольца заявила, що дата вотуму довіри, а отже, і дата нових виборів з Фрідріхом Мерцом ще не узгоджена.

Речник уряду Штеффен Гебештрайт підкреслив, що канцлер у разі необхідності самостійно визначиться з датою виборів. Якщо ХДС/ХСС не зацікавлені в досягненні угоди, сказав речник, "тоді канцлер повинен прийняти рішення, а потім просити про вотум довіри".

Після того розпаду коаліції Шольц назвав 15 січня датою проведення голосування за вотум довіри до його уряду меншості. Однак нещодавно він заявив, що готовий провести голосування до Різдва. Одним із можливих варіантів може бути 18 грудня.

Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.