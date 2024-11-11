Шольц сигналізує про готовність провести голосування за вотум довіри уряду раніше

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий провести голосування у парламенті щодо вотуму довіри своєму уряду раніше, ніж 15 січня.

Заяву Шольца наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Раніше німецький канцлер запропонував призначити голосування у Бундестазі за вотум довіри своєму уряду 15 січня, а дострокові вибори призначити на березень.

Однак опозиція на чолі з лідером ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом хоче, щоб вибори відбулися в січні.

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Голосування за вотум довіри є необхідною передумовою для проведення виборів.

"Для мене не проблема поставити на голосування вотум довіри до Різдва", – сказав Шольц.

Однак він ставить своє рішення в залежність від того, чи узгодять лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх і лідер опозиції Мерц дату проведення голосування за вотум довіри.

Шольц запропонував обом партіям провести переговори про графік.

"Я згоден, якщо, наприклад, пан Мютценіх і пан Мерц досягнуть згоди, і я керуватимуся цим", – зауважив він.

Очільник німецького уряду також відкинув звинувачення в тому, що він нав'язав опозиції умови для голосування за вотум довіри.

Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.