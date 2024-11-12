ЗМІ: Трамп та представник Нетаньягу обговорили завершення війни на Близькому Сході

Довірена особа прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу – Рон Дермер – зустрівся із новообраним американським президентом Дональдом Трампом та обговорив плани Ізраїлю в Газі, Лівані та Ірані на наступні два місяці.

Про це виданню Axios повідомили два ізраїльських та два американських посадовці, які ознайомлені із деталями зустрічі, передає "Європейська правда".

Як передав ізраїльський співрозмовник, зустріч мала на меті передати Трампу послання від Нетаньягу та проінформувати новообраного президента про плани Ізраїлю в Газі, Лівані та Ірані на наступні два місяці до того, як 47-ий президент США офіційно вступить на посаду.

"Одна з речей, яку ізраїльтяни хотіли обговорити з Трампом, – це те, які питання він хотів би бачити вирішеними до 20 січня, а які – щоб ізраїльтяни почекали на нього", – поділився американський посадовець.

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Також американські посадовці згадали зусилля з припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, план для Гази після закінчення війни і зусилля з нормалізації ізраїльсько-саудівських відносин як питання, щодо яких ізраїльтяни хочуть, щоб Трамп "тримав руку на пульсі".

Американські співрозмовники стверджують, що Нетаньягу заздалегідь повідомив адміністрацію чинного президента США Джо Байдена про зустріч Дермера з Трампом.

Видання нагадало, що Дермер, який є міністром стратегічних справ Нетаньягу, і Трамп працювали разом під час першої адміністрації Трампа, коли Дермер був послом Ізраїлю у Вашингтоні.

Після зустрічі у Мар-а-Лаго Дермер прибув до Вашингтона в понеділок, 11 листопада, щоб зустрітися з посадовцями адміністрації Байдена, зазначили журналісти.

Видання інформує, що він вже зустрівся з держсекретарем Ентоні Блінкеном і, як очікується, зустрінеться з радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном і радниками Байдена Бретом Макгерком і Амосом Хохштейном.

Під час розмови із Блінкеном посадовці обговорили ультиматум США щодо поліпшення гуманітарної ситуації в Газі до 13 листопада, додали журналісти.

На початку листопада писали, що адміністрація Байдена посилює тиск на ізраїльський уряд щодо виконання низки американських вимог для врегулювання гуманітарної кризи в Газі.

За даними ЗМІ, Трамп просив Нетаньягу завершити війну в секторі Гази до того, як він офіційно повернеться до Білого дому.