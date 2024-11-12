СМИ: Трамп и представитель Нетаньяху обсудили завершение войны на Ближнем Востоке

Доверенное лицо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – Рон Дермер – встретился с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом и обсудил планы Израиля в Газе, Ливане и Иране на следующие два месяцa.

Об этом изданию Axios сообщили два израильских и два американских чиновника, которые знакомы с деталями встречи, передает "Европейская правда".

Как передал израильский собеседник, встреча имела целью передать Трампу послание от Нетаньяху и проинформировать новоизбранного президента о планах Израиля в Газе, Ливане и Иране на следующие два месяца до того, как он официально вступит в должность.

"Одна из вещей, которую израильтяне хотели обсудить с Трампом, – это то, какие вопросы он хотел бы видеть решенными до 20 января, а какие – чтобы израильтяне подождали его", – поделился американский чиновник.

Реклама:

Также американские чиновники упомянули усилия по прекращению огня между Израилем и Ливаном, план для Газы после окончания войны и усилия по нормализации израильско-саудовских отношений как вопросы, по которым израильтяне хотят, чтобы Трамп "держал руку на пульсе".

Американские собеседники утверждают, что Нетаньяху заранее уведомил администрацию действующего президента США Джо Байдена о встрече Дермера с Трампом.

Издание напомнило, что Дермер, который является министром стратегических дел Нетаньяху, и Трамп работали вместе во время первой администрации Трампа, когда Дермер был послом Израиля в Вашингтоне.

После встречи в Мар-а-Лаго Дермер прибыл в Вашингтон в понедельник, 11 ноября, чтобы встретиться с чиновниками администрации Байдена, отметили журналисты.

Издание информирует, что он уже встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном и, как ожидается, встретится с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и советниками Байдена Бретом Макгерком и Амосом Хохштейном.

Во время разговора с Блинкеном чиновники обсудили ультиматум США по улучшению гуманитарной ситуации в Газе до 13 ноября, добавили журналисты.

В начале ноября писали, что администрация Байдена усиливает давление на израильское правительство по выполнению ряда американских требований для урегулирования гуманитарного кризиса в Газе.

По данным СМИ, Трамп просил Нетаньяху завершить войну в секторе Газа до того, как он официально вернется в Белый дом.