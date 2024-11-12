У Польщі помер чоловік, який намагався спалити себе у центрі Кракова

У Польщі помер чоловік, який у понеділок, 11 листопада, підпалив себе перед так званим "папським вікном" Єпископського палацу у Кракові.

Про це повідомило RMF24 із посиланням на дані речниці поліції, передає "Європейська правда".

Чоловік підпалив себе біля так званого "папського вікна" Єпископського палацу на вулиці Францисканській у Кракові в понеділок, 11 листопада. Він помер у лікарні.

Він був у важкому стані, повідомила речниця поліції.

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Також правоохоронці встановили, що 47-річний чоловік перед тим, як підпалити себе, залишив на стіні будівлі напис "Святий Петро 2009-2024".

Фото: RMF24

Обставини інциденту з'ясовують поліція і прокуратура.

У квітні 2023 року у Польщі помер 62-річний українець після того, як здійснив самопідпал у черзі до генерального консульства України у Кракові.

У січні 2024 року на головному залізничному вокзалі чеського Оломоуца молодий чоловік вилив на себе легкозаймисту рідину на платформі між вагонами і підпалив – у результаті він загинув.