В Польше умер мужчина, который пытался сжечь себя в центре Кракова

В Польше умер мужчина, который в понедельник, 11 ноября, поджег себя перед так называемым "папским окном" Епископского дворца в Кракове.

Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на данные пресс-секретаря полиции, передает "Европейская правда".

Мужчина поджег себя у так называемого "папского окна" Епископского дворца на улице Францисканской в Кракове в понедельник, 11 ноября. Он умер в больнице.

Он был в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь полиции.

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Также правоохранители установили, что 47-летний мужчина перед тем, как поджечь себя, оставил на стене здания надпись "Святой Петр 2009-2024".

Фото: RMF24

Обстоятельства инцидента выясняют полиция и прокуратура.

В апреле 2023 года в Польше умер 62-летний украинец после того, как совершил самоподжог в очереди в генеральное консульство Украины в Кракове.

В январе 2024 года на главном железнодорожном вокзале чешского Оломоуца молодой человек вылил на себя легковоспламеняющуюся жидкость на платформе между вагонами и поджег – в результате он погиб.