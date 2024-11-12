В Польше умер мужчина, который пытался сжечь себя в центре Кракова
Новости — Вторник, 12 ноября 2024, 14:27 —
В Польше умер мужчина, который в понедельник, 11 ноября, поджег себя перед так называемым "папским окном" Епископского дворца в Кракове.
Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на данные пресс-секретаря полиции, передает "Европейская правда".
Мужчина поджег себя у так называемого "папского окна" Епископского дворца на улице Францисканской в Кракове в понедельник, 11 ноября. Он умер в больнице.
Он был в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь полиции.
Также правоохранители установили, что 47-летний мужчина перед тем, как поджечь себя, оставил на стене здания надпись "Святой Петр 2009-2024".
Обстоятельства инцидента выясняют полиция и прокуратура.
В апреле 2023 года в Польше умер 62-летний украинец после того, как совершил самоподжог в очереди в генеральное консульство Украины в Кракове.
В январе 2024 года на главном железнодорожном вокзале чешского Оломоуца молодой человек вылил на себя легковоспламеняющуюся жидкость на платформе между вагонами и поджег – в результате он погиб.