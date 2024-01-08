На вокзалі у Чехії молодик облив себе легкозаймистою рідиною і підпалив

У понеділок вранці на головному залізничному вокзалі чеського Оломоуца молодий чоловік вилив на себе легкозаймисту рідину на платформі між вагонами і підпалив.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

"З сьогоднішнього ранку ми розслідуємо смерть молодої людини, яку знайшли на платформі залізничного вокзалу в Оломоуці. Швидше за все, це самогубство. Причиною смерті, очевидно, стали маніпуляції з вогнем", – повідомив речник поліції Лібор Хейтман.

За його словами, більш докладні обставини трагічного випадку є предметом розслідування.

Лікарі швидкої допомоги нічим не змогли допомогти юнакові.

"Рятувальна служба не втручалася, наша сторона лише направила на місце події судмедексперта після поліцейського розслідування, щоб оглянути тіло загиблого, вивчити обвуглений торс", – розповіла представниця медичної служби.

Трагедія не вплинула на залізничний рух.

У квітні минулого року 62-річний українець здійснив самопідпал у черзі до генерального консульства України у Кракові вранці 13 квітня. Очевидці розповіли, що він вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян.