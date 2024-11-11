Чоловік намагався спалити себе у центрі Кракова

Вранці у понеділок, 11 листопада, у центрі Кракова підпалив себе чоловік.

Про це пише RMF24 із посиланням на речника пожежної бригади та речницю поліції, передає "Європейська правда".

Чоловік підпалив себе біля так званого "папського вікна" Єпископського палацу на вулиці Францисканській у Кракові в понеділок, 11 листопада, вранці.

За даними пожежника, інцидент стався близько 04:20 ранку – самопідпал скоїв 47-річний чоловік.

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Як зазначили журналісти, чоловік підпалив себе під вікном Папи Римського, на місці події працювали п'ятнадцять пожежників і три пожежні машини, а також співробітники поліції.

За даними речниці поліції, палаючого чоловіка вдалося загасити випадковим перехожим, а коли пожежники прибули на місце події, вогонь вже був погашений.

Чоловіка доставили до однієї з краківських лікарень й наразі він перебуває у дуже важкому стані, у нього опіки четвертого ступеня, розповіли правоохоронці.

Наразі поліція і прокуратура з'ясовують обставини підпалу чоловіка під вікном Папи Римського у Кракові, а мотиви вчинку поки не відомі.

У квітні 2023 року у Польщі помер 62-річний українець після того, як здійснив самопідпал у черзі до генерального консульства України у Кракові.

У січні 2024 року на головному залізничному вокзалі чеського Оломоуца молодий чоловік вилив на себе легкозаймисту рідину на платформі між вагонами і підпалив – у результаті він загинув.