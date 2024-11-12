В Амстердамі затримали шістьох осіб, які порушили заборону на протести

В Амстердамі поліція затримала кількох людей, які тримали білі транспаранти перед будівлею мерії, ігноруючи заборону на протести, запроваджену після сутичок між місцевими жителями та ізраїльськими футбольними фанатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами представника поліції, у вівторок було затримано шістьох осіб.

Після сутичок і низки нападів на вболівальників з Ізраїлю місцева влада запровадила заборону на проведення акцій протесту до ранку четверга.

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У понеділок ввечері поліція заарештувала кількох людей після того, як трамвай на площі в західному Амстердамі загорівся, ймовірно, внаслідок кидання в нього фаєрів.

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф закликав до жорсткого підходу до людей, винних в антисемітському насильстві.

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