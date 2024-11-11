Прем’єр Нідерландів вимагає жорстких дій після нападу на ізраїльських уболівальників

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф закликав до жорсткого підходу до людей, винних в антисемітському насильстві, після нападу на ізраїльських футбольних уболівальників в Амстердамі минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

На пресконференції після засідання уряду прем'єр-міністр Нідерландів підкреслив, що під напад в Амстердамі "був чистим антисемітизмом", назвав події "нестерпними", "шокуючими", "негідними Нідерландів", а винних – "морально абсолютно деградованими".

Водночас Схооф підкреслив, що і деякі ізраїльські вболівальники поводились неправильно – після того, як місцеві ЗМІ опублікували відео їхньої агресивної поведінки.

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"Війна в Газі та ізраїльські бомбардування не є виправданням для такої поведінки. Ніщо не може бути виправданням для полювання на євреїв", – додав він.

За словами глави уряду Нідерландів, інцидент в Амстердамі показав проблеми з інтеграцією прибулих, що потребуватиме довгострокових рішень, а також необхідність більш конкретних заходів проти антисемітизму.

Один із них, який запропонував лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс, – скасування громадянства за злочин антисемітизму. Схооф не виключив, що таке рішення можуть ухвалити, але послався на необхідність схвалення парламенту.

Нагадаємо, ввечері і вночі 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди.

Попри значну присутність поліції і заборону пропалестинської акції безпосередньо біля арени, після матчу у місті сталися численні напади на ізраїльських вболівальників. Згодом підтвердили, що півсотні затримань у зв’язку з цими подіями сталися вже після, а не під час нападів.

Після інциденту в Амстердамі у Парижі хочуть залучити тисячі правоохоронців для заходів безпеки під час футбольного матчу між командами Франції та Ізраїлю, що запланований на четвер.