Єврейський погром XXI сторіччя: як заворушення в Амстердамі поставили нові питання для Європи

Влада Амстердама була впевнена, що прийнятих заходів безпеки буде достатньо. Але, як виявилося, поліція часто навіть не втручалася

Амстердам зазвичай відомий своїм лібералізмом та мультикультурністю. Однак у четвер, 7 листопада, місто отримало статус "антисемітського", адже там відбувся єврейський погром.

І тепер не лише Нідерланди, а й уся Європа шукають відповіді на питання, що це було, чому це не було зупинено і як унеможливити подібні інциденти.

Причиною ґвалту в одному з найбезпечніших міст у світі став футбольний матч Ліги Європи між місцевим "Аяксом" та "Маккабі" з Тель-Авіва. Попри те, що переважна більшість західних медіа вже прозвали ці події погромом, влада Амстердама досі розбирається в тому, що трапилося в місті в середу та четвер.

Версії дві – згідно з першою, місцеві араби атакували євреїв на тлі ненависті до Ізраїлю, а за другою – ізраїльські фанати самі розпалили ворожнечу ще за день до матчу.

Реклама:

Аматорські відео, зняті на телефон, та скриншоти з різних чатів розлетілися по всьому світу та стали основою формування двох абсолютно протилежних наративів та версій подій. Це все стало каталізатором гострих дискусій як на місцевому, так і на глобальному рівнях щодо цих інцидентів.

"Просили показати паспорт, а потім били"

Фактичне "полювання" на ізраїльтян почалося ще задовго до початку футбольного матчу.

Приїжджих вболівальників неодноразово атакували в різних частинах міста, коли вони їхали на велосипеді або просто прогулювалися. Деякі нападники обирали своїх жертв за їхню єврейську приналежність. Як свідчать відео в соцмережах, деяких чоловіків затримували на вулиці і просили показати паспорт.

"Нас оточили близько 20 людей. Вони запитали, звідки я, і я сказав, що з Греції. Вони сказали, що не вірять мені, і попросили показати паспорт", – розповідає Галь Біньямін Тшува. Коли він сказав, що без паспорта, його побили, завалили на землю і вдарили по обличчю.

Ситуацію погіршило те, що напередодні мер Амстердама Фемке Галсема відмовила в посиленій охороні ізраїльським вболівальникам, хоч її і повідомляли про потенційну загрозу. Проте вона вирішила, що 800 поліцейських поблизу стадіону, а також відмови в акції протесту під стадіоном пропалестинським активістам буде досить для забезпечення порядку.

Однак цих заходів безпеки виявилося недостатньо.

Ізраїльські вболівальники ховалися в четвер всередині казино. Саме в тому районі розпочалися перші атаки на ізраїльтян. І це не випадково – як потім виявилося, охоронець цього казино попереджав протестувальників про прибуття ізраїльтян.

Сотні уболівальників "Маккабі" чекали, поки поліція відвезе їх у готелі після сутичок поблизу. Ізраїльський уболівальник на ім'я Барак розповів, що зустрів у казино молодого чоловіка з порізами на руці та обличчі, бо його побили чоловіки на скутерах. "Усе обличчя було в крові", – сказав Барак.

Але основні події почалися вже після завершення футбольного матчу.

В кількох районах Амстердама, зокрема в центрі міста, почалися ще більші заворушення. Коли фанати "Маккабі" приїхали до центру на метро, їх зустріли антиізраїльськими гаслами та почали кидати предмети. Поліція супроводила фанатів до готелю.

Тим часом, згідно з відео у соцмережах, уболівальники єврейської команди потрапляли у засідки і зазнавали жорстоких нападів. Причому – за фактичної бездіяльності поліції.

Перші наслідки

Масштаб насильства, що стався 7-8 листопада, вражає.

Нідерландська поліція інформує про 62 затриманих та близько 20-30 постраждалих під час заворушень у четвер до і під час матчу. Всього п’ять осіб були госпіталізовані, однак чутки щодо зниклих безвісти не підтвердилися.

Також, за даними прокуратури, четверо підозрюваних залишаються під арештом, серед яких двоє неповнолітніх, "підозрюваних у застосуванні насильства під час заворушень минулого четверга" і мають постати перед суддею цього тижня.

Понад 40 із затриманих були оштрафовані за порушення громадського порядку, а ще 10 були звинувачені у злочинах, включаючи вандалізм, повідомила прокуратура. У своїй заяві прокурори заявили, що очікують нових арештів, оскільки слідчі перевірятимуть відеозаписи погрому.

"Ми також перевіряємо, чи є зв’язки між цими підозрюваними і як вони прийшли до цих насильницьких дій. Ми також розслідуємо, чи було це організовано", – сказав головний прокурор Рене де Бекелер.

Реагуючи на події в Амстердамі, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу віддав наказ відправити до Амстердама два літаки для безпечного повернення ізраїльтян.

Речник ізраїльської армії повідомив, що готують "рятувальну місію", яка включатиме медичні команди на борту. Національна рада безпеки Ізраїлю попередила своїх громадян про небезпеку подорожей до Великої Британії та Європи для участі в культурних та спортивних заходах після нападів.

Втім, згодом в уряді Ізраїлю було прийнято рішення евакуювати вболівальників з Нідерландів не спеціальними літаками, а через додаткові рейси.

Таке рішення було прийняте через те, що владі вдалося взяти під контроль ситуацію в Амстердамі, в тому числі через оголошення офіційного надзвичайного стану.

У місті та околицях заборонені демонстрації, посилено охороняються єврейські будівлі.

Крім того, поліція отримала додаткові повноваження для зупинки та обшуку.

Проте попри надзвичайний стан і заборону зібрань сотні пропалестинських активістів все ж таки зібралися вранці в неділю на площі Дам, вигукуючи вимоги припинити насильство в Газі та "звільнити Палестину".

Поліції довелося втрутитися та затримати близько сотні з них. Протестувальників посадили в автобуси та відправили на околиці Амстердама. Одного протестувальника забрала швидка допомога.

Не все так однозначно?

Замість конфлікту на вулицях дуже швидко розпочалася справжня війна. Щоправда – інформаційна.

Пропалестинські активісти стверджують, що вони перебували в шоці від того, як однобоко західні медіа висвітлювали конфлікт.

"Вони палили палестинські прапори, а також вигукували "смерть арабам", – сказав один із протестувальників.

Вказаний інцидент нібито розпочався під час хвилини мовчання на стадіоні в Амстердамі на честь жертв нещодавніх руйнівних повеней в Іспанії. Свідки стверджують, що деякі фанати "Маккабі Тель-Авів" порушили цю хвилину, вигукуючи антипалестинську риторику, та закликали до вбивства арабів.

Депутат міської ради Амстердама Джазі Фельдгойзен, який має пропалестинські погляди та арабське походження, стверджує, що ізраїльські фанати самі спровокували насильство, приїхавши в місто та атакуючи палестинських прихильників ще до матчу.

"Вони почали атакувати будинки людей в Амстердамі з палестинськими прапорами, і саме звідси все почалося. У відповідь амстердамці мобілізувалися і дали відсіч атакам, які почалися в середу з боку хуліганів "Маккабі", – заявив він.

І це – не поодинока заява.

Свідки стверджують, що саме ізраїльські фанати вигукували геноцидні гасла.

А деякі ізраїльські фанати дійсно провокували мусульманську громаду міста, вигукуючи провокаційні та расистські гасла, зокрема стверджуючи, що в Газі більше "немає дітей".

22-річний студент з Амстердама Насреддін Тайбі в інтерв'ю в неділю заявив, що був шокований тим, що влада не відреагувала на дії ізраїльських фанатів.

"Ще до матчу в четвер мені написали у Twitter, що хулігани з "Маккабі" погано поводяться у центрі Амстердама, вигукуючи гасла і рвучи палестинський прапор. Ми з іншими людьми два дні намагалися зв'язатися з місцевими політиками, щоб привернути увагу до цього. Але нічого не відбулося", – заявив він.

Ключове питання – до якої міри можна довіряти цим заявам, зважаючи на заангажованість більшості свідків таких провокацій.

З одного боку – як відомо, футбольні вболівальники по всьому світу знамениті своїми правими поглядами. І фанати "Маккабі" – не виняток.

Деякі фанати цього клубу й раніше були залучені до расистських інцидентів в Ізраїлі, зокрема ображали палестинських та арабських гравців команди, вимагаючи від керівництва клуба вигнати їх з команди.

Тож варто визнати – щонайменше деякі провокації дійсно мали місце.

Але водночас складно говорити про їхню масовість, особливо зважаючи на масштаб насильства проти ізраїльтян.

І звичайно, дії окремих фанатів ніяк не можуть стати виправданням подальшим подіям.

Кого підтримали політики?

Шок і обурення – саме так можна описати першу реакцію місцевих та європейських політиків на події в Амстердамі.

Попри те, що деякі нідерландські політики зайняли пропалестинську позицію, як правило, йдеться про представників із дуже невеликих партій.

Натомість переважна більшість політиків в цілому підтримали ізраїльтян, назвавши події "антисемітськими".

"Ми не можемо ігнорувати антисемітизм на наших вулицях. Євреї повинні почуватися в безпеці всюди й завжди",

заявив король Нідерландів Віллем-Александр. Він додав, що Нідерланди знову підвели єврейську громаду, як це було під час Другої світової війни.

Прем'єр-міністр Дік Схооф та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також засудили насильство.

Окремо тримається мер Амстердама Фемке Галсема – її позиція є дуже неоднозначною. Хоча вона і засудила антисемітські напади на ізраїльських уболівальників, однак заявила, що обидві сторони несуть відповідальність за заворушення.

При цьому, коментуючи відео, де, як здається, фанати "Маккабі" в Амстердамі скандують образливі гасла, Галсема сказала: "Те, що сталося минулої ночі, не має жодного стосунку до протесту. Виправдання цьому немає".

Нідерландська влада також підтверджує, що розслідування антисемітського характеру нападу вже розпочато. В цьому їй готовий допомагати й Ізраїль. За словами міністра закордонних справ Гідона Саара, ізраїльська поліція "збиратиме свідчення та докази від ізраїльтян, які постраждали від погрому або стали його свідками".

Не менш важливим є й те, якими будуть політичні наслідки цих подій.

Ультраправий популіст Герт Вілдерс, чия Партія свободи наразі має найбільше місць у парламенті, скористався можливістю, щоб ще раз наголосити на необхідності депортації мігрантів.

Він одразу ж зателефонував Нетаньягу і запевнив, що мусульман треба депортувати. "Мені соромно, що таке сталося в Нідерландах. Тут немає місця антисемітизму та ненависті до євреїв. Я зроблю все можливе, щоб захистити євреїв", – написав Вілдерс.

Також він обурився тим фактом, що всі арешти амстердамська поліція провела або перед, або під час футбольного матчу, однак не потім, коли почалися погроми. А також закликав мера Амстердама подати у відставку.

* * * * *

Поширені пропалестинськими активістами відео з провокаціями, нібито вчиненими вболівальниками "Маккабі", схоже, що не мали особливого впливу на настрої у Нідерландах.

Відійшовши від шоку від новин, суспільство та провідні політики покладають ключову провину на поліцію, яка не зуміла запобігти погрому.

Погром в Амстердамі не став унікальным випадком у Європі – напади пропалестинських активістів на ізраїльтян траплялися і раніше.

Проте через масштаб насильства цей момент може стати поворотним.

Європейським правоохоронцям доведеться тепер приділяти більше уваги як "мові ненависті", так і сутичкам на національному ґрунті. А разом із тим – провалу інтеграції іноземців у суспільство.

Адже події в Амстердамі показали, наскільки запущена ця хвороба і яким болючим може бути шлях до одужання.

Авторка: Дар’я Мещерякова,

журналістка "Європейської правди", з Ейндховена (Нідерланди)