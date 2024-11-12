В Амстердаме задержали шестерых человек, нарушивших запрет на протесты

В Амстердаме полиция задержала нескольких человек, которые держали белые транспаранты перед зданием мэрии, игнорируя запрет на протесты, введенный после столкновений между местными жителями и израильскими футбольными фанатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам представителя полиции, во вторник были задержаны шесть человек.

После столкновений и ряда нападений на болельщиков из Израиля местные власти ввели запрет на проведение акций протеста до утра четверга.

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В понедельник вечером полиция арестовала нескольких человек после того, как трамвай на площади в западном Амстердаме загорелся, вероятно, в результате бросания в него файеров.

Нидерландский премьер-министр Дик Схоф призвал к жесткому подходу к людям, виновным в антисемитском насилии.

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