Король Бельгії дав черговий шанс нинішнім переговорам про коаліцію

Бельгійський король Філіп дав лідеру фламандської націоналістичної партії N-VA ("Новий фламандський альянс") Барту де Веверу ще два тижні, щоб сформувати новий федеральний уряд після виборів у червні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив королівський двір Бельгії.

Де Вевер у вівторок доповів королю про хід переговорів щодо формування коаліції, які вже неодноразово продовжувались.

"Король відзначає, що прориву у формуванні нового уряду поки що не відбулося, але дискусії все ще тривають. Виходячи з цього, він вирішив підтвердити повноваження де Вевера (щодо переговорів про коаліцію. – Ред.) і дати йому час до 25 листопада, щоб вийти з глухого кута", – йдеться в повідомленні.

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Із середини липня – після відставки прем’єра Бельгії Александра Де Кроо – голова N-VA вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської "Християнсько-демократичної і фламандської партії" (CD&V) та Vooruit ("Вперед").

Таку коаліцію називають "аризонською", що є посиланням на прапор американського штату Аризона, де поєднуються синій, червоний, жовтий і помаранчевий кольори – це кольори п’яти партій-учасниць переговорів.

Як єдина лівоцентристська партія на переговорах, Vooruit неодноразово обурювалась запропонованими заходами у соціально-економічній сфері. На початку листопада партія оголосила про вихід із переговорів, висловивши обурення надто правим ухилом коаліційної програми.

Через це переговори опинились під загрозою зриву, але король Бельгії Філіп усе одно вирішив продовжити їх.

Зазначимо, що Бельгії не звикати до тривалих коаліційних переговорів. У 2010 і 2011 роках на формування уряду в країні пішов 541 день.