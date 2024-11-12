Король Бельгии дал очередной шанс нынешним переговорам о коалиции

Бельгийский король Филипп дал лидеру фламандской националистической партии N-VA ("Новый фламандский альянс") Барту де Веверу еще две недели, чтобы сформировать новое федеральное правительство после выборов в июне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил королевский двор Бельгии.

Де Вевер во вторник доложил королю о ходе переговоров по формированию коалиции, которые уже неоднократно продолжались.

"Король отмечает, что прорыва в формировании нового правительства пока не произошло, но дискуссии все еще продолжаются. Исходя из этого, он решил подтвердить полномочия де Вевера (относительно переговоров о коалиции. – Ред.) и дать ему время до 25 ноября, чтобы выйти из тупика", – говорится в сообщении.

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С середины июля – после отставки премьера Бельгии Александра Де Кроо – глава N-VA вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской "Христианско-демократической и фламандской партии" (CD&V) и Vooruit ("Вперед").

Такую коалицию называют "аризонской", что является ссылкой на флаг американского штата Аризона, где сочетаются синий, красный, желтый и оранжевый цвета – это цвета пяти партий – участников переговоров.

Как единственная левоцентристская партия на переговорах, Vooruit неоднократно возмущалась предложенными мерами в социально-экономической сфере. В начале ноября партия объявила о выходе из переговоров, выразив возмущение слишком правым уклоном коалиционной программы.

Из-за этого переговоры оказались под угрозой срыва, но король Бельгии Филипп все равно решил продолжить их.

Отметим, что Бельгии не привыкать к длительным коалиционным переговорам. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства в стране ушел 541 день.