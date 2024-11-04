У Бельгії знову провалились переговори про коаліцію, але король їх продовжив

Король Бельгії Філіп у понеділок, 4 листопада, вчергове продовжив мандат лідера фламандської націоналістичної партії N-VA ("Новий фламандський альянс") Барта де Вевера на переговори щодо урядової федеральної коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Brussels Times.

Де Вевер у понеділок запропонував королю Філіпу скласти повноваження через провал коаліційних переговорів після виходу з них лівоцентристів із партії Vooruit ("Вперед").

Але король надав лідеру фламандських націоналістів час до вівторка, 12 листопада, для проведення додаткових консультацій, повідомили в Палаці.

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Із середини липня голова N-VA вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської "Християнсько-демократичної і фламандської партії" (CD&V) та Vooruit ("Вперед").

Таку коаліцію називають "аризонською", що є покликанням на прапор американського штату Аризона, де поєднуються синій, червоний, жовтий і помаранчевий кольори – це кольори п’яти партій – учасників переговорів.

Як єдина лівоцентристська партія на переговорах, Vooruit неодноразово обурювалась запропонованими заходами у соціально-економічній сфері. Зрештою, партія в понеділок оголосила про вихід із переговорів.

Оскільки лише "аризонська" коаліція може забезпечити стабільну більшість федеральному уряду в Бельгії, переговори триватимуть далі. Це вже другий раз із серпня, коли Vooruit відмовлявся від участі в уряді.

Переговори почались після того, як король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його ліберальної партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" на національних виборах, що проходили одночасно з виборами до Європарламенту.

Зазначимо, що Бельгії не звикати до тривалих коаліційних переговорів. У 2010 і 2011 роках на формування уряду в країні пішов 541 день.