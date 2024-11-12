Лідер опозиції Німеччини: До дострокових виборів Бундестаг не ухвалюватиме важливих рішень

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц не очікує від Бундестагу ухвалення важливих рішень до дострокових парламентських виборів у Німеччині.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Мерца наводить Zeit.

За словами лідера німецької опозиції, "є два або три рішення, які не можна відкладати".

"Наприклад, передача додаткового бюджету на 2024 рік назад у бюджетний комітет. Рішення з цього питання може бути ухвалено цього тижня", – зазначив від.

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Майже з усіх інших питань федеральний уряд може уточнити у ХДС/ХСС, "що ми можемо вирішити разом у німецькому бундестазі після 16 грудня", додав Мерц.

16 грудня канцлер Олаф Шольц має намір винести на голосування питання щодо вотуму довіри своєму уряду.

Мерц привітав угоду між ХДС/ХСС і СДПН про дату виборів, зазначивши, що 23 лютого – "це хороше рішення".

Однак він додав, що цілком міг уявити собі й більш ранню дату виборів.

"Ми втратимо близько місяця на вибори до Бундестагу наступного скликання, а отже, і на формування уряду", – сказав Мерц.

Нагадаємо, політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Після розпаду коаліції Шольц спершу назвав 15 січня датою проведення голосування за вотум довіри до його уряду меншості. Однак нещодавно він заявив, що готовий провести голосування до Різдва.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.