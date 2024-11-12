Лидер оппозиции Германии: До досрочных выборов Бундестаг не будет принимать важных решений

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц не ожидает от Бундестага принятия важных решений до досрочных парламентских выборов в Германии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Мерца приводит Zeit.

По словам лидера немецкой оппозиции, "есть два или три решения, которые нельзя откладывать".

"Например, передача дополнительного бюджета на 2024 год обратно в бюджетный комитет. Решение по этому вопросу может быть принято на этой неделе", – отметил От.

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Почти по всем другим вопросам федеральное правительство может уточнить у ХДС/ХСС, "что мы можем решить вместе в немецком бундестаге после 16 декабря", добавил Мерц.

16 декабря канцлер Олаф Шольц намерен вынести на голосование вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Мерц приветствовал соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ о дате выборов, отметив, что 23 февраля – "это хорошее решение".

Однако он добавил, что вполне мог представить себе и более раннюю дату выборов.

"Мы потеряем около месяца на выборы в Бундестаг следующего созыва, а значит, и на формирование правительства", – сказал Мерц.

Напомним, политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

После распада коалиции Шольц сначала назвал 15 января датой проведения голосования за вотум доверия к его правительству меньшинства. Однако недавно он заявил, что готов провести голосование до Рождества.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.