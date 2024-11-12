Мер Амстердама про насильство у місті: Отруйний коктейль з антисемітизму і хуліганства

Мер Амстердама Фемке Халсема назвала напад на ізраїльських уболівальників після футбольного матчу минулого тижня "отруйним коктейлем" з антисемітизму і хуліганства.

Її заяву наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Халсема виступала на екстреному засіданні міської ради Амстердама через кілька днів після того, як столицю Нідерландів сколихнули сутички між ізраїльськими футбольними фанатами і чоловіками на скутерах в декількох районах міста.

"Інцидент був отруйним коктейлем з антисемітизму і хуліганства", – сказала вона.

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За словами голови міста, "несправедливість була завдана як євреям нашого міста, так і представникам меншин, які симпатизують палестинцям".

"Ізраїльські вболівальники були гостями в нашому місті, і їх шукали, переслідували і нападали через антисемітські заклики в соціальних мережах і на вулицях", – сказала Халсема.

Водночас вона додала, що амстердамці "також зазнали нападів з боку ультрас "Маккабі", які вигукували расистські та ненависницькі гасла в нашому місті".

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф закликав до жорсткого підходу до людей, винних в антисемітському насильстві.

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