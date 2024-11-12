Мэр Амстердама о насилии в городе: Ядовитый коктейль из антисемитизма и хулиганства

Мэр Амстердама Фемке Халсема назвала нападение на израильских болельщиков после футбольного матча на прошлой неделе "ядовитым коктейлем" из антисемитизма и хулиганства.

Ее заявление приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Халсема выступала на экстренном заседании городского совета Амстердама через несколько дней после того, как столицу Нидерландов всколыхнули столкновения между израильскими футбольными фанатами и мужчинами на скутерах в нескольких районах города.

"Инцидент был ядовитым коктейлем из антисемитизма и хулиганства", – сказала она.

Реклама:

По словам главы города, "несправедливость была нанесена как евреям нашего города, так и представителям меньшинств, симпатизирующих палестинцам".

"Израильские болельщики были гостями в нашем городе, и их искали, преследовали и нападали из-за антисемитских призывов в социальных сетях и на улицах", – сказала Халсема.

В то же время она добавила, что амстердамцы "также подверглись нападениям со стороны ультрас „Маккаби", которые выкрикивали расистские и ненавистнические лозунги в нашем городе".

Нидерландский премьер-министр Дик Схоф призвал к жесткому подходу к людям, виновным в антисемитском насилии.

Читайте подробно: Еврейский погром XXI века: как беспорядки в Амстердаме поставили новые вопросы для Европы.