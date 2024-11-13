Сікорського під час телеефіру обурило запитання про походження дружини

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський залишив телестудію до закінчення ефіру після запитання ведучої про походження його дружини, історикині Енн Епплбаум.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У вівторковій програмі "Крапка над "і" на каналі TVN24 Радослава Сікорського запитали про дружину-американку єврейського походження Енн Епплбаум. Політик зазначив, що вона є видатною журналісткою та історикинею і "може зробити величезний внесок у польсько-американські відносини".

Наприкінці програми ведуча Моніка Олейнік запитала міністра закордонних справ про статтю в Tygodnik Powszechny, згідно з якою "для членів "Громадянської коаліції" походження його дружини є проблемою".

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"Це вже світська традиція, що першими леді повинні бути особи єврейського походження", – відповів глава польської дипломатії і покинув студію, коли камери ще не вимкнулися.

Через кілька хвилин Радослав Сікорський відповів на це питання на платформі X (Twitter). "Я вважаю, що на президентських виборах неприпустимо ставити питання про походження дружини кандидата як тему. Всупереч інсинуації редакторки Олейнік, ми не є країною антисемітів. Я вимагаю від TVN і Warner Bros./Discovery відновити журналістські стандарти", – написав він.

У соціальних мережах Олейнік пізніше написала, що "роками бореться проти антисемітизму, проти насильства, проти хейту і проти агресії".

"Я не байдужа! З подивом і обуренням, які я висловила в програмі, я сприйняла голоси, процитовані в ЗМІ про минуле Енн Епплбаум. Я вважала, що міністр повинен був мати можливість відповісти на них, що він і зробив у програмі "Крапки над "і", – заявила вона.

"Я прошу вибачення у вас – у всіх моїх глядачів – якщо я не була достатньо точною і категоричною. Я не мала наміру ні на що натякати; як і міністр Сікорський, я вважаю, що Польща не є країною антисемітів!", – написала вона.

Випадок викликав численні коментарі. Зокрема, мер Варшави і конкурент Сікорського на праймериз партії Рафал Тшасковський прокоментував інцидент в X. "Дружина, діти, сім'я – це святе. Висловлюю підтримку Енн та Радеку", – написав він.

"Мабуть, програма Моніки Олейнік, але саме Радослав Сікорський розставив всі крапки над "і", – написав депутат Європарламенту від "Громадянської коаліції" Лукаш Когут.

Депутат Мацей Конечний з партії "Разом" заявив, що він "розуміє емоції Радека Сікорського". "Такого питання не повинно бути, воно є скандальним", – сказав він.

Ані керівна "Громадянська коаліція", ані опозиційна "Право і справедливість" досі офіційно не представили своїх кандидатів у президенти на виборах 2025 року.

"ПіС" заявляє, що представить ім'я свого претендента до кінця листопада, тоді як партія влади оголосить переможця запланованих праймериз – Сікорського чи Тшасковського – 7 грудня на заході в Сілезії.

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