Керівна партія Польщі проведе праймериз, щоб визначитись з кандидатом у президенти
Керівна у Польщі "Громадянська коаліція" проведе праймериз, щоб визначитись зі своїм кандидатом у президенти.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Праймериз мають вирішити, хто з політиків – глава МЗС Радослав Сікорський чи мер Варшави Рафал Тшасковський – стане кандидатом у президенти від "Громадянської коаліції".
Радослав Сікорський повідомив, що праймериз, як очікується, відбудуться наприкінці цього місяця.
За словами глави МЗС, кандидат буде визначений шляхом голосування членів "Громадянської коаліції".
"Я сподіваюся на лицарський двобій" з Рафалом Тшасковським", – сказав Сікорський.
"Рафал Тшасковський, зважаючи на появу другого кандидата, попросив провести праймериз у "Громадянській коаліції". Всі погодилися, що це дуже хороша і дуже почесна ідея" – повідомив Цезарій Томчик, заступник голови "Громадянської платформи", яка складає основу "Громадянської коаліції".
Нагадаємо, лідер найбільшої польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив про наміри оголосити кандидата в президенти від партії в другій половині листопада.
Раніше Качинський говорив, що йому "важко уявити" жінку-кандидата, а чоловік має бути "молодим, високим, імпозантним, красивим".
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