Керівна партія Польщі проведе праймериз, щоб визначитись з кандидатом у президенти

Керівна у Польщі "Громадянська коаліція" проведе праймериз, щоб визначитись зі своїм кандидатом у президенти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Праймериз мають вирішити, хто з політиків – глава МЗС Радослав Сікорський чи мер Варшави Рафал Тшасковський – стане кандидатом у президенти від "Громадянської коаліції".

Радослав Сікорський повідомив, що праймериз, як очікується, відбудуться наприкінці цього місяця.

Реклама:

За словами глави МЗС, кандидат буде визначений шляхом голосування членів "Громадянської коаліції".

"Я сподіваюся на лицарський двобій" з Рафалом Тшасковським", – сказав Сікорський.

"Рафал Тшасковський, зважаючи на появу другого кандидата, попросив провести праймериз у "Громадянській коаліції". Всі погодилися, що це дуже хороша і дуже почесна ідея" – повідомив Цезарій Томчик, заступник голови "Громадянської платформи", яка складає основу "Громадянської коаліції".

Нагадаємо, лідер найбільшої польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив про наміри оголосити кандидата в президенти від партії в другій половині листопада.

Раніше Качинський говорив, що йому "важко уявити" жінку-кандидата, а чоловік має бути "молодим, високим, імпозантним, красивим".

Читайте також детально про те, як "ПіС" планує виграти президентські вибори та посилити вплив на країну.