Колишня партія влади Польщі оголосить кандидата в президенти до грудня

Лідер найбільшої польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив про наміри оголосити кандидата в президенти від партії в другій половині листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На пресконференції в четвер, 31 жовтня, президента "Права і справедливості" запитали, серед іншого, чи має партія визначену дату оголошення свого кандидата в президенти.

"Зараз проводяться дослідження. Я думаю, що в другій половині листопада ми зможемо задовольнити вашу цікавість", – відповів він.

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Качинський підкреслив, що вибір "ПіС" щодо кандидата в президенти буде підкріплений "великими дослідженнями".

"На кону лише одне – перемога на цих виборах", – підкреслив лідер "Права і справедливості".

Президентські вибори в Польщі відбудуться навесні 2025 року. Чинний глава держави Анджей Дуда перебуває на цій посаді другий термін і не зможе брати участі у виборах.

У партії "Право і справедливість" під керівництвом Ярослава Качинського вже кілька місяців працює команда, яка обирає кандидата від партії.

Раніше Качинський говорив, що йому "важко уявити" жінку-кандидата, а чоловік має бути "молодим, високим, імпозантним, красивим".

Партія чинного прем’єра Польщі "Громадянська платформа", за даними ЗМІ, вже визначилася з кандидатом і висуватиме популярного мера Варшави Рафала Тшасковського.

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