Сикорского во время телеэфира возмутил вопрос о происхождении жены

Глава МИД Польши Радослав Сикорский покинул телестудию до окончания эфира после вопроса ведущей о происхождении его жены, историка Энн Эпплбаум.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Во вторничной программе "Точка над "і" на канале TVN24 Радослава Сикорского спросили о жене-американке еврейского происхождения Энн Эпплбаум. Политик отметил, что она является выдающимся журналистом и историком и может "сделать огромный вклад в польско-американские отношения".

В конце программы ведущая Моника Олейник спросила министра иностранных дел о статье в Tygodnik Powszechny, согласно которой "для членов "Гражданской коалиции" происхождение его жены является проблемой".

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"Это уже светская традиция, что первыми леди должны быть лица еврейского происхождения", – ответил глава польской дипломатии и покинул студию, когда камеры еще не выключились.

Через несколько минут Радослав Сикорский ответил на этот вопрос на платформе X (Twitter). "Я считаю, что на президентских выборах недопустимо ставить вопрос о происхождении жены кандидата как тему. Вопреки инсинуации редактора Олейник, мы не являемся страной антисемитов. Я требую от TVN и Warner Bros./Discovery восстановить журналистские стандарты", – написал он.

В социальных сетях Олейник позже написала, что "годами борется против антисемитизма, против насилия, против хейта и против агрессии".

"Я не равнодушна! С удивлением и возмущением, которые я выразила в программе, я восприняла голоса, процитированные в СМИ о прошлом Энн Эпплбаум. Я считала, что министр должен был иметь возможность ответить на них, что он и сделал в программе "Точки над „і", – заявила она.

"Я прошу прощения у вас – у всех моих зрителей – если я не была достаточно точной и категоричной. Я не намеревалась ни на что намекать; как и министр Сикорский, я считаю, что Польша не является страной антисемитов!", – написала она.

Случай вызвал многочисленные комментарии. В частности, мэр Варшавы и конкурент Сикорского на праймериз правящей партии Рафал Тшасковский прокомментировал инцидент в X. "Жена, дети, семья – это святое. Выражаю поддержку Энн и Радеку", – написал он.

"Видимо, программа Моники Олейник, но именно Радослав Сикорский расставил все точки над "і", – написал депутат Европарламента от "Гражданской коалиции" Лукаш Когут.

Депутат Мацей Конечный из партии "Разом" заявил, что он "понимает эмоции Радека Сикорского". "Такого вопроса не должно быть, он является скандальным", – сказал он.

Ни правящая "Гражданская коалиция", ни оппозиционная "Право и справедливость" до сих пор официально не представили своих кандидатов в президенты на выборах 2025 года.

"ПиС" заявляет, что представит имя своего претендента до конца ноября, тогда как партия власти объявит победителя запланированных праймериз – Сикорского или Тшасковского – 7 декабря на мероприятии в Силезии.

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