У Литві тестують сирени оповіщення та систему інформування населення

У середу, 13 листопада, у Литві проводяться випробування системи оповіщення та інформування населення.

Про це повідомило LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, перед полуднем у країні пролунали сирени тривоги, а людям на телефони надійшли відповідні повідомлення.

Журналісти зазначили, що під час тесту сирени лунали протягом трьох хвилин, з 11:52 до 11:55, після чого на місцевих радіостанціях прозвучала інформація та рекомендації.

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Пожежно-рятувальний департамент повідомив, що під час тесту сигнал тривоги мали почути близько 300 тисяч мешканців, які раніше перебували за межами радіусу дії сирен.

Загалом по всій країні працюють 1143 сирени оповіщення, які охоплюють близько 1,6 млн людей (54% населення).

Агентство додало, що до 2029 року влада планує провести масштабну модернізацію системи оповіщення населення, встановивши 275 нових сирен і підключивши щонайменше 600 існуючих до централізованої системи управління.

Нещодавно повідомляли, що наступного року уряд Литви витратить 12 млн євро на нові та вже наявні укриття у столиці країни Вільнюсі.

А в серпні естонське місто Пайде стало першим населеним пунктом країни, який повністю покрили системою сирен оповіщення.

Крім того, у Польщі розробили законопроєкт, покликаний реформувати систему цивільного захисту.