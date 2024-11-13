В Литве тестируют сирены оповещения и систему информирования населения

В среду, 13 ноября, в Литве проводятся испытания системы оповещения и информирования населения.

Об этом сообщило LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, перед полуднем в стране прозвучали сирены тревоги, а людям на телефоны поступили соответствующие сообщения.

Журналисты отметили, что во время теста сирены звучали в течение трех минут, с 11:52 до 11:55, после чего на местных радиостанциях прозвучала информация и рекомендации.

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Пожарно-спасательный департамент сообщил, что во время теста сигнал тревоги должны были услышать около 300 тысяч жителей, которые ранее находились за пределами радиуса действия сирен.

Всего по всей стране работает 1143 сирены оповещения, которые охватывают около 1,6 млн человек (54% населения).

Агентство добавило, что до 2029 года власти планируют провести масштабную модернизацию системы оповещения населения, установив 275 новых сирен и подключив не менее 600 существующих к централизованной системе управления.

Недавно сообщалось, что в следующем году правительство Литвы потратит 12 млн евро на новые и уже имеющиеся укрытия в столице страны Вильнюсе.

Напомним, в августе эстонский город Пайде стал первым населенным пунктом страны, который полностью покрыли системой сирен оповещения.

Кроме того, в Польше разработали законопроект, призванный реформировать систему гражданской защиты.