Фінські інвестори викуплять у підсанкційних бізнесменів найбільшу арену Гельсінкі

Група фінських інвесторів викупить головний спортивний майданчик Фінляндії у його підсанкційних російських власників.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда"

Як зазначило агентство, фінські інвестори, об'єднані в компанію Trevian Asset Management Ltd на чолі з Хейккі Віітікко, колишнім власником хокейного клубу, заявили, що їм знадобилося два роки, щоб домовитися про угоду з юристами, які працюють на російських власників.

"Вчора ми нарешті змогли підписати документи", – заявила виконавча директорка Trevian Рейма Содервалль у коментарі агентству.

Реклама:

Вона зазначила, що через санкції угода все одно потребуватиме виняткового дозволу Європейського Союзу на схвалення.

"Ми заплатимо ринкову ціну", – сказала Содервалль, коли її попросили прокоментувати, скільки консорціум заплатить за арену, додавши, що були й інші претенденти.

Найбільша щоденна газета Фінляндії Helsingin Sanomat написала, посилаючись на неназваних співрозмовників, що ціна, яку потрібно заплатити, становитиме "щонайменше 60 млн євро".

У листопаді 2023 року стало відомо, що Фінляндія хоче прискорити процедуру конфіскації арени "Гельсінкі" на 15 500 глядачів, якою володіють путінські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, але очікує на фінальний зміст нового пакета санкцій ЄС.

Напередодні писали, що столиця Фінляндії ініціює примусове вилучення найбільшої спортивно-розважальної арени Гельсінкі у підсанкційних російських власників.