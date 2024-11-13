Финские инвесторы выкупят у подсанкционных бизнесменов крупнейшую арену Хельсинки

Группа финских инвесторов выкупит главную спортивную площадку Финляндии у ее подсанкционных российских владельцев.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда"

Как отметило агентство, финские инвесторы, объединенные в компанию Trevian Asset Management Ltd во главе с Хейкки Виитикко, бывшим владельцем хоккейного клуба, заявили, что им понадобилось два года, чтобы договориться о сделке с юристами, которые работают на российских владельцев.

"Вчера мы наконец смогли подписать документы", – заявила исполнительный директор Trevian Рейма Содервалль в комментарии агентству.

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Она отметила, что из-за санкций сделка все равно потребует исключительного разрешения Европейского Союза на одобрение.

"Мы заплатим рыночную цену", – сказала Содервалль, когда ее попросили прокомментировать, сколько консорциум заплатит за арену, добавив, что были и другие претенденты.

Крупнейшая ежедневная газета Финляндии Helsingin Sanomat написала, ссылаясь на неназванных собеседников, что цена, которую нужно заплатить, составит "не менее 60 млн евро".

В ноябре 2023 года стало известно, что Финляндия хочет ускорить процедуру конфискации арены "Хельсинки" на 15 500 зрителей, которой владеют путинские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, но ожидает финального содержания нового пакета санкций ЕС.

Накануне писали, что столица Финляндии инициирует принудительное изъятие крупнейшей спортивно-развлекательной арены Хельсинки у подсанкционных российских владельцев.