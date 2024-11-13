У Фінляндії вантажівка з військовими потрапила у ДТП: понад 20 постраждалих

У Фінляндії вантажівка, що перевозила військовослужбовців Сил оборони, потрапила у ДТП, внаслідок якої постраждали 23 особи.

Про це повідомляє MTV Uutiset, інформує "Європейська правда".

Аварія сталась під час навчань роти прикордонників: вантажівка з військовими з’їхала з дороги і перекинулась.

Поліція заявляє, що розслідує аварію як порушення правил безпеки дорожнього руху і службову недбалість.

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"За попередньою інформацією, у вантажівці перебувало більше людей та їхнього спорядження, ніж дозволено", – заявили у поліції.

Двоє важкопоранених були доставлені до Лапландської центральної лікарні в Рованіємі, ще 21 особу доставили до медичного центру Івало для обстеження.

Командир Лапландського прикордонного загону Мікко Кауппіла розповів, що навчання наразі призупинені і рішення щодо їхнього відновлення ухвалюватимуть згодом.

Нагадаємо, у вересні мобільний зенітний комплекс PASARS сербської армії зіткнувся з лекговим автомобілем.

А на початку жовтня французька військова постраждала під час ДТП під польським містом Познань.