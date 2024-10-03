Французька військова постраждала під час ДТП під польським містом Познань

П'ять автомобілів зіткнулися вранці у польському селі Серославі поблизу міста Познань, внаслідок чого постраждала французька військова.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Інформацію про аварію надав виданню пресофіцер познанської поліції, який розповів, що ДТП сталася після 8:00 ранку у Серославі.

Зіткнулись п’ять автомобілів, три з яких належали французьким військовим. Внаслідок цього, за даними польського пресофіцера, постраждала французька військова.

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"На місці події працюють співробітники поліції, з'ясовують обставини. Одна людина отримала перелом ноги і звернулася до лікарні. Наразі дорога перекрита" – повідомив він.

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