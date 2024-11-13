В Финляндии грузовик с военными попал в ДТП: более 20 пострадавших
В Финляндии грузовик, перевозивший военнослужащих Сил обороны, попал в ДТП, в результате которого пострадали 23 человека.
Об этом сообщает MTV Uutiset, информирует "Европейская правда".
Авария произошла во время учений роты пограничников: грузовик с военными съехал с дороги и перевернулся.
Полиция заявляет, что расследует аварию как нарушение правил безопасности дорожного движения и служебную халатность.
"По предварительной информации, в грузовике находилось больше людей и их снаряжения, чем разрешено", – заявили в полиции.
Двое тяжелораненых были доставлены в Лапландскую центральную больницу в Рованиеми, еще 21 человека доставили в медицинский центр Ивало для обследования.
Командир Лапландского пограничного отряда Микко Кауппила рассказал, что учения пока приостановлены и решение об их восстановлении будут принимать позже.
Напомним, в сентябре мобильный зенитный комплекс PASARS сербской армии столкнулся с легковым автомобилем.
А в начале октября французская военная пострадала во время ДТП под польским городом Познань.