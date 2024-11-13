В Финляндии грузовик с военными попал в ДТП: более 20 пострадавших

В Финляндии грузовик, перевозивший военнослужащих Сил обороны, попал в ДТП, в результате которого пострадали 23 человека.

Об этом сообщает MTV Uutiset, информирует "Европейская правда".

Авария произошла во время учений роты пограничников: грузовик с военными съехал с дороги и перевернулся.

Полиция заявляет, что расследует аварию как нарушение правил безопасности дорожного движения и служебную халатность.

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"По предварительной информации, в грузовике находилось больше людей и их снаряжения, чем разрешено", – заявили в полиции.

Двое тяжелораненых были доставлены в Лапландскую центральную больницу в Рованиеми, еще 21 человека доставили в медицинский центр Ивало для обследования.

Командир Лапландского пограничного отряда Микко Кауппила рассказал, что учения пока приостановлены и решение об их восстановлении будут принимать позже.

Напомним, в сентябре мобильный зенитный комплекс PASARS сербской армии столкнулся с легковым автомобилем.

А в начале октября французская военная пострадала во время ДТП под польским городом Познань.