Італійська Флоренція оголосила про боротьбу з надмірним туризмом
Влада італійського міста Флоренція ухвалила нові заходи щодо боротьби з надмірним туризмом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Кабінет мера Сари Фунаро схвалив план із 10 пунктів, який, серед іншого, забороняє встановлювати так звані кейбокси на будівлях в історичному центрі Флоренції, а також використовувати гучномовці гідам.
Кейбокси – маленькі коробочки з цифровою панеллю, які використовують власники квартир, що здаються на короткий термін, щоб легко залишати ключі для відвідувачів – стали символом гніву місцевих флорентійців на туристів.
Під час нещодавньої акції протесту флорентійці приклеїли червоні хрестики на кейбокси, висловлюючи обурення перетворенням центру міста на скупчення квартир для короткострокової оренди.
За даними національного статистичного бюро ISTAT, у 2023 році в Італії було зафіксовано найбільше відвідувачів за всю історію країни: 134 мільйони прибуттів і 451 мільйон осіб, які зупинилися в готелях або інших зареєстрованих місцях проживання.
Кількість відвідувачів, які обрали не готельне житло, зросла майже на 17% порівняно з 2022 роком, йдеться у червневому звіті ISTAT.
Італія посідає четверте місце у світовому туристичному барометрі ООН серед міжнародних туристичних напрямків після Франції, Іспанії та Сполучених Штатів.
Минулого року Флоренція оголосила про заборону на нову короткострокову приватну оренду житла в центрі, сподіваючись зупинити відтік місцевих жителів.
Місто неодноразово вимагало від національного уряду, який наразі очолює права прем'єрка Джорджія Мелоні, ухвалити спеціальну постанову, яка б обмежила кількість днів, на які можна здавати житло в оренду, до 120.
Нові заходи боротьби з надмірним туризмом місцева влада ухвалила на тлі того, як уряд Італії приймає у Флоренції зустріч міністрів з питань туризму країн G7.
Нещодавно стало відомо, що Помпеї запроваджують ліміт на кількість відвідувачів.
Крім того, влада італійської Венеції до наступного року продовжила термії дії платного в’їзду до міста.