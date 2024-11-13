Італійська Флоренція оголосила про боротьбу з надмірним туризмом

Влада італійського міста Флоренція ухвалила нові заходи щодо боротьби з надмірним туризмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Кабінет мера Сари Фунаро схвалив план із 10 пунктів, який, серед іншого, забороняє встановлювати так звані кейбокси на будівлях в історичному центрі Флоренції, а також використовувати гучномовці гідам.

Кейбокси – маленькі коробочки з цифровою панеллю, які використовують власники квартир, що здаються на короткий термін, щоб легко залишати ключі для відвідувачів – стали символом гніву місцевих флорентійців на туристів.

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Під час нещодавньої акції протесту флорентійці приклеїли червоні хрестики на кейбокси, висловлюючи обурення перетворенням центру міста на скупчення квартир для короткострокової оренди.

За даними національного статистичного бюро ISTAT, у 2023 році в Італії було зафіксовано найбільше відвідувачів за всю історію країни: 134 мільйони прибуттів і 451 мільйон осіб, які зупинилися в готелях або інших зареєстрованих місцях проживання.

Кількість відвідувачів, які обрали не готельне житло, зросла майже на 17% порівняно з 2022 роком, йдеться у червневому звіті ISTAT.

Італія посідає четверте місце у світовому туристичному барометрі ООН серед міжнародних туристичних напрямків після Франції, Іспанії та Сполучених Штатів.

Минулого року Флоренція оголосила про заборону на нову короткострокову приватну оренду житла в центрі, сподіваючись зупинити відтік місцевих жителів.

Місто неодноразово вимагало від національного уряду, який наразі очолює права прем'єрка Джорджія Мелоні, ухвалити спеціальну постанову, яка б обмежила кількість днів, на які можна здавати житло в оренду, до 120.

Нові заходи боротьби з надмірним туризмом місцева влада ухвалила на тлі того, як уряд Італії приймає у Флоренції зустріч міністрів з питань туризму країн G7.

Нещодавно стало відомо, що Помпеї запроваджують ліміт на кількість відвідувачів.

Крім того, влада італійської Венеції до наступного року продовжила термії дії платного в’їзду до міста.