Помпеї запроваджують ліміт на кількість відвідувачів

Археологічний парк із залишками античного міста Помпеї запровадить з 15 листопада щоденний ліміт на кількість туристів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні на сайті пам'ятки.

Чотири мільйони туристів відвідали археологічні розкопки в Помпеях цього літа – це рекорд. Іноді за один день тут бувало до 36 000 відвідувачів. Керівництво археологічного парку вирішило, що це забагато. Надалі кількість відвідувачів буде обмежена до 20 000 на день. Крім того, вхідні квитки будуть іменними.

За повідомленням парку, новий регламент почне діяти з 15 листопада. Під час пікового сезону влітку також будуть доступні різні часові інтервали, щоб краще обмежити ажіотаж. Дослідники продовжують знаходити невідомі кімнати або скелети жертв виверження Везувію в занесеному вулканічним попелом місті. Нещодавно було виправлено старе припущення, що останки людини з дитиною на колінах належали жінці – насправді це був чоловік.

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Археологічний парк є однією з найпопулярніших визначних пам'яток країни – і він відповідно переповнений. Місто біля підніжжя Везувію було засипане попелом, брудом і лавою в 79 році нашої ери після кількох вивержень вулкана. Збережені залишки смерті та спустошення досі дають уявлення про життя в ті часи.

"Ми працюємо над кількома проєктами, щоб зменшити тиск людей на об'єкт, що може становити небезпеку як для людей, так і для унікальної та крихкої культурної спадщини", – сказав німецький директор парку Габріель Цухтрігель. "Ми прагнемо до повільного, сталого, приємного і немасового туризму, який поширюється на всю територію навколо об'єкту ЮНЕСКО", – підкреслив Цухтрігель.

Багато італійських міст борються з явищем масового туризму. Місто Венеція на півночі Італії є яскравим прикладом "овертуризму". Воно розробило стратегію: цього року Венеція стала першим містом у світі, яке стягує плату за вхід для короткострокових відвідувачів у певні дні: до цього часу вона становила п'ять євро. У майбутньому це буде вдвічі дорожче. Але цей захід також зазнав критики.

Також у червні у Венеції набули чинності нові правила, що забороняють використання гучномовців та обмежують розмір туристичних груп до 25 осіб.