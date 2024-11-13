Итальянская Флоренция объявила о борьбе с чрезмерным туризмом

Власти итальянского города Флоренция приняли новые меры по борьбе с чрезмерным туризмом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кабинет мэра Сары Фунаро одобрил план из 10 пунктов, который, среди прочего, запрещает устанавливать так называемые кейбоксы на зданиях в историческом центре Флоренции, а также использовать громкоговорители гидам.

Кейбоксы – маленькие коробочки с цифровой панелью, которые используют владельцы квартир, сдаваемых на короткий срок, чтобы легко оставлять ключи для посетителей – стали символом гнева местных флорентийцев на туристов.

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Во время недавней акции протеста флорентийцы приклеили красные крестики на кейбоксы, выражая возмущение превращением центра города в скопление квартир для краткосрочной аренды.

По данным национального статистического бюро ISTAT, в 2023 году в Италии было зафиксировано больше всего посетителей за всю историю страны: 134 миллиона прибытий и 451 миллион человек, которые остановились в отелях или других зарегистрированных местах проживания.

Количество посетителей, которые выбрали не гостиничное жилье, выросло почти на 17% по сравнению с 2022 годом, говорится в июньском отчете ISTAT.

Италия занимает четвертое место в мировом туристическом барометре ООН среди международных туристических направлений после Франции, Испании и Соединенных Штатов.

В прошлом году Флоренция объявила о запрете на новую краткосрочную частную аренду жилья в центре, надеясь остановить отток местных жителей.

Город неоднократно требовал от национального правительства, которое сейчас возглавляет правый премьер-министр Джорджия Мелони, принять специальное постановление, ограничивающее количество дней, на которые можно сдавать жилье в аренду, до 120.

Новые меры борьбы с чрезмерным туризмом местные власти приняли на фоне того, как правительство Италии принимает во Флоренции встречу министров по вопросам туризма стран G7.

Недавно стало известно, что Помпеи вводят лимит на количество посетителей.

Кроме того, власти итальянской Венеции до следующего года продлили срок действия платного въезда в город.