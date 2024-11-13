Президент Італії накинувся на Маска, який поставив під сумнів демократію в країні

Італійський президент Серджо Матарелла різко прокоментував слова американського мільярдера Ілона Маска, який поставив під сумнів існування демократії в Італії через суперечку щодо вивезення мігрантів до Албанії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй соцмережі X (Twitter) Маск вирішив прокоментувати рішення італійських суддів повернути мігрантів з центру тимчасового тримання в Албанії, бо країни їхнього походження не були безпечними відповідно до рішення Суду ЄС.

"Це неприйнятно. Народ Італії живе в умовах демократії чи невиборна автократія приймає рішення?" – поставив питання мільярдер.

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На це офіс Матарелли в тій же соцмережі X (Twitter) наголосив, що Італія є "великою демократичною країною" та "знає, як подбати про себе, поважаючи свою конституцію".

"Будь-хто, особливо якщо, як було оголошено, збирається взяти на себе важливу урядову роль в дружній і союзницькій країні, повинен поважати її суверенітет і не може приписувати собі завдання давати їй приписи", – додав президент Італії.

Хоча він прямо не назвав Маска, але останній, як відомо, буде очолювати новостворене Міністерство з питань ефективності держапарату (МоПЕД) в адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, з жовтня набула чинності угода між Албанією та Італією, згідно з якою чоловіки з країн, які вважаються безпечними, та які були затримані в міжнародних водах під час спроби перетнути кордон з Африки до Європи, передаються до двох албанських центрів.