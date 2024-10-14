Італія відправила першу групу мігрантів до Албанії в рамках суперечливої угоди

Італійський військовий корабель з мігрантами на борту відправився до Албанії в рамках угоди між двома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Ansa.

Військовий корабель Libra прямує до Албанії, щоб доставити першу групу мігрантів до центрів, створених для проходження ними прискорених прикордонних процедур.

Врятовані в морі люди пройшли на борту корабля первинну перевірку того, що вони відповідають необхідним вимогам: прибули з безпечних країн, чоловічої статі, не є вразливими.

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Міністерство внутрішніх справ відповідає за цю ініціативу.

Два центри, побудовані в Албанії у межах двосторонньої угоди у містах Шенджин і Гядер, остаточно запрацювали у п’ятницю, 11 жовтня.

Спершу шукачів притулку відвозитимуть до Шенджина, де встановлюватимуть їхні особи та розглянуть заяви про притулок. Далі їх розміщуватимуть у центрі в Гядері, який складається з двох секцій: одна – для тих, хто чекає розгляду заяви, друга – для тих, кого мають депортувати на батьківщину. Усього він має приймати 3000 людей.

Італійський міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі заявив, що перші мігранти прибудуть у два центри вже цього тижня.

Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію. Вона вже привернула увагу інших західних країн, які прагнуть стримати все більшу кількість мігрантів, що прибувають з Африки та Близького Сходу.

Угода була оскаржена в Конституційному суді Албанії депутатами опозиційної Демократичної партії, які стверджували, що вона порушує конституцію, передаючи територію і державну владу іншій країні. Але КС відхилив скарги. Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на аутсорсинг.