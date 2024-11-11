В Італії судді знову блокують механізм депортації мігрантів до Албанії

Італійські судді у понеділок, 11 листопада, наказали повернути в Італію сімох чоловіків, переданих до міграційного центру в Албанії в межах двосторонньої угоди про стримування нелегальної міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Чоловіки, про яких ідеться в рішенні суду, минулого тижня прибули до центру тимчасового тримання мігрантів в албанському місті Шенджин після того, як італійська берегова охорона врятувала їх під час спроби дістатись Європи.

Влада Італії наполягала на тому, що всі вони мають бути повернуті до країн походження – Єгипту та Бангладеш, – які італійський уряд вважає безпечними. Але судді посилаються на рішення Суду ЄС, який стверджує інакше.

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Віцепрем’єр уряду Італії, лідер ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні поклав відповідальність на "політизованих суддів", які, за його словами, "хотіли б скасувати кордони Італії".

"Ще один політичний вирок, спрямований не проти уряду, а проти італійців та їхньої безпеки", – додав він.

Нагадаємо, з жовтня набула чинності угода між Албанією та Італією, згідно з якою чоловіки з країн, які вважаються безпечними і які були затримані в міжнародних водах під час спроби перетнути кордон з Африки до Європи, передаються до двох албанських центрів.

Там мігранти перебувають доти, доки Італія розглядає їхні прохання про надання притулку. Це не поширюється на жінок, дітей та вразливих осіб.

Відтоді до центрів в Албанії були відправлені 24 мігранти, але всі вони рішеннями італійських суддів були повернуті до Італії, оскільки визначення "безпечних країн" італійського уряду суперечить рішенню Суду ЄС.