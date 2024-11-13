Президент Италии набросился на Маска, который поставил под сомнение демократию в стране

Итальянский президент Серджо Матарелла резко прокомментировал слова американского миллиардера Илона Маска, который поставил под сомнение существование демократии в Италии из-за спора о вывозе мигрантов в Албанию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своей соцсети X (Twitter) Маск решил прокомментировать решение итальянских судей вернуть мигрантов из центра временного содержания в Албании, потому что страны их происхождения не были безопасными в соответствии с решением Суда ЕС.

"Это неприемлемо. Народ Италии живет в условиях демократии или неизбирательная автократия принимает решения?" – задал вопрос миллиардер.

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На это офис Матареллы в той же соцсети X (Twitter) отметил, что Италия является "большой демократической страной" и "знает, как позаботиться о себе, уважая свою конституцию".

"Любой, особенно если, как было объявлено, собирается взять на себя важную правительственную роль в дружеской и союзнической стране, должен уважать ее суверенитет и не может приписывать себе задачу давать ей предписания", – добавил президент Италии.

Хотя он прямо не назвал Маска, но последний, как известно, будет возглавлять новосозданное Министерство по вопросам эффективности госаппарата (МоПЕД) в администрации Дональда Трампа.

Напомним, с октября вступило в силу соглашение между Албанией и Италией, согласно которому мужчины из стран, считающихся безопасными, которые были задержаны в международных водах при попытке пересечь границу из Африки в Европу, передаются в два албанских центра.