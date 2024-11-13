Суд у Німеччині визнав законним нагляд за гілкою ультраправої "АдН" як екстремістською

Суд у Німеччині визнав законність класифікації однієї з регіональних гілок партії "Альтернатива для Німеччини" як потенційно екстремістської та встановлення нагляду за нею на цих підставах.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Адміністративний суд у Мангеймі відхилив скаргу, подану "АдН", та дозволив Офісу із захисту конституції землі Баден-Вюртемберг класифікувати земельну гілку партії як потенційно правоекстремістську і вести нагляд за нею. Рішення є остаточним.

У своєму рішенні суд вказав на "фактичні ознаки антиконституційних дій" у діяльності партії.

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Земельний лідер "АдН" Маркус Фронмаєр назвав висовки суду "абсурдними" та заявив, що партія "не прагне ніякої дискримінації" між німцями іммігрантського чи не іммігрантського похоження.

Земельний Офіс із захисту конституції оголосив про початок спостереження за партією у липні 2022 року. Кілька місяців потому "АдН" оскаржила це рішення.

Партія так само під наглядом у декількох землях і на федеральному рівні. У Тюрингії, Саксонії та Саксонії-Ангальт її класифікуть як правоекстремістську організацію.

Кілька депутатів Бундестагу від "Зелених" запропонували поетапну заборону "Альтернативи для Німеччини" ("АдН").

Одне з останніх опитувань засвідчило, що за "АдН" готові голосувати понад 19% виборців.