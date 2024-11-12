У Німеччині після розпаду коаліції зріс рейтинг "АдН", підтримка Шольца просіла

Одне з останніх соцопитувань у Німеччині після розпаду "світлофорної коаліції" засвідчило зростання рейтингів більшості партій, з яких найбільше виграла ультраправа "Альтернатива для Німеччини".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Опитування INSA, що проводилося в останні кілька днів, показало, що підтримка СДПН Олафа Шольца залишається на тому ж рівні, що й попереднього тижня – 15,5%. Це на півтора процентних пункти менше, ніж станом на кінець жовтня.

Опозиційний ХДС наростив підтримку на 0,5 процентних пункта до 32,5% і є лідером рейтингу.

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Порівняно з жовтнем, найбільше наростила рейтинг ультраправа "АдН" – на півтора процентних пункти. Зараз підтримка партії складає 19,5%, а її лідерка Аліс Вайдель серед відомих політиків піднялася у рейтингах з 17-го на 14-те місце (але її колега Тіно Хрупалла – на останньому, 20-му місці).

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Підтримка "Зелених" зросла на один відсотковий пункт і складає 11,5%.

Вільні демократи, які донедавна були під ризиком взагалі не пройти у парламент, за результатами опитування мають підтримку на рівні 5% – саме стільки становить прохідний бар'єр. Це означає, що їхній вихід з коаліції зіграв їм на руку.

У рейтингу політиків чинний канцлер Олаф Шольц опинився на передостанньому з 20 місць, втративши ще один процентний пункт, порівняно з давнішим опитуванням.

Шольца випереджає звільнений ним з посади міністра фінансів лідер вільних демократів Крістіан Лінднер, а також співлідери "Зелених" Роберт Габек і Анналена Бербок, які мають у цьому рейтингу 15-те і 17-те місце відповідно.

На першому місці за популярністю серед політиків опинився міністр оборони, соціал-демократ Борис Пісторіус. Він навіть наростив відрив від інших політиків на два процентних пункти і випереджає Шольца на 20 пунктів з 53,1%.

Перша п'ятірка найпопулярніших політиків Німеччини bild

Напередодні у Соціал-демократичній партії Німеччини Олафа Шольца почали лунати відкриті заклики до канцлера не балотуватися на посаду повторно, а дозволити своєму однопартійцю, міністру оборони Борису Пісторіусу стати кандидатом у канцлери.

Також опитування свідчать, що більш ніж половина німців виступають за швидкі дострокові вибори.

Читайте детально у статті "ЄвроПравди" про те, як розвалювалася керівна коаліція та чого далі очікувати у Німеччині