Суд в Германии признал законным надзор за ветвью ультраправой "АдГ" как экстремистской

Суд в Германии признал законность классификации одной из региональных ветвей партии "Альтернатива для Германии" как потенциально экстремистской и установления надзора за ней на этих основаниях.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Административный суд в Мангейме отклонил жалобу, поданную "АдГ", и позволил Офису по защите конституции земли Баден-Вюртемберг классифицировать земельную ветвь партии как потенциально правоэкстремистскую и вести надзор за ней. Решение является окончательным.

В своем решении суд указал на "фактические признаки антиконституционных действий" в деятельности партии.

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Земельный лидер "АдН" Маркус Фронмайер назвал высказывания суда "абсурдными" и заявил, что партия "не стремится никакой дискриминации" между немцами иммигрантского или не иммигрантского происхождения.

Земельный Офис по защите конституции объявил о начале наблюдения за партией в июле 2022 года. Несколько месяцев спустя "АдГ" обжаловала это решение.

Партия так же под наблюдением в нескольких землях и на федеральном уровне. В Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт ее классифицируют как правоэкстремистскую организацию.

Несколько депутатов Бундестага от "Зеленых" предложили поэтапный запрету "Альтернативы для Германии" ("АдГ").

Один из последних опросов показал, что за "АдГ" готовы голосовать более 19% избирателей.