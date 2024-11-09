Німецькі "Зелені" пропонують стратегію поступової заборони "Альтернативи для Німеччини"

Кілька депутатів Бундестагу від Партії зелених пропонують поетапний підхід до можливої заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН").

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У пропозиції, яку вони планують подати до парламенту, вони вимагають, за інформацією видання, щоб президентка Бундестагу Бербель Бас спочатку доручила експертам оцінити перспективи успішності заборони.

У той же час, федеральний уряд попросять надати всі матеріали, які є в його розпорядженні, а також в розпорядженні таких органів, як Федеральне відомство з питань захисту конституції. Лише після завершення цієї перевірки можна буде подати заяву про заборону "АдН".

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Заяву написали політики "Зелених" Ренате Кюнаст і Лукас Беннер, а також парламентський менеджер фракції в Бундестазі Ірен Міхаліч. Зараз вони шукають подальших прихильників поза партійними межами.

Пропозиція також спрямована проти більш далекосяжної ініціативи групи, очолюваної депутатом Бундестагу від ХДС і колишнім комісаром у справах Східної Європи Марко Вандервіцем. Вони наполягають на якнайшвидшому зверненні до Федерального конституційного суду в Карлсруе з вимогою оголосити "АдН" неконституційною і заборонити її. Вандервіц вважає, що його курс підтверджується арештом кількох підозрюваних у тероризмі, в тому числі трьох членів "АдН". Тепер він і його колеги хочуть якнайшвидше ініціювати процедуру заборони в Бундестазі.

Кюнаст вважає такий підхід занадто сміливим. "Ми повинні спочатку вивчити докази і переконатися, що заява про заборону є обґрунтованою, – сказала вона в інтерв'ю Spiegel. "В іншому випадку ми ризикуємо, що судовий процес у Карлсруе провалиться", – зазначила політикиня. Кюнаст сказала, що в її очах "АдН" є однозначно правоекстремістською та антидемократичною партією. Однак не так легко довести, що вона є неконституційною і тому може бути заборонена.

У поданні, яке зелені Кюнаст, Міхаліч і Беннер хочуть подати до Бундестагу, зазначається: "Юридичні вимоги для заборони партії справедливо високі". Заборона партій є "найгострішою і, до того ж, двосічною зброєю демократичної правової держави".

Федеральне відомство з питань захисту конституції вже кілька років спостерігає за "АдН" як за "підозрілою" правоекстремістською партією. Цього року відомство планує вирішити, чи класифікувати партію як "доведену екстремістську" по всій країні.

Але навіть цей крок, попереджають "зелені" політики у своєму клопотанні, "не забезпечить виконання набагато суворіших вимог для заборони партії". Тому правильним шляхом є "отримання матеріалів для ретельного вивчення вже зараз", а потім прийняття рішення щодо заяви про заборону "АдН" "на основі обґрунтованої оцінки".

Однак збір і перевірка матеріалів потребує часу і "не може бути завершена протягом цього законодавчого періоду", – йдеться в заяві. Дострокові вибори ще більше збільшили цей часовий тиск.

Нагадаємо, у жовтні "Альтернатива для Німеччини" опинилася в епіцентрі чергового скандалу після того, як один із депутатів парламенту зізнався, що викладав на півставки у пов'язаній з Кремлем музичній академії в Москві.