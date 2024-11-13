У Литві схвалили придбання снарядів у Rheinmetall без тендеру

Уряд Литви у середу схвалив закупівлю 155-мм артилерійських снарядів для німецьких самохідних гаубиць PzH 2000 і французьких гаубиць Caesar у німецької оборонної компанії Rheinmetall без проведення процедур публічних закупівель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Уряд ухвалив проєкт постанови, оскільки Rheinmetall готується до виробництва боєприпасів цього калібру в Литві, а країна прагне, щоб завод також виробляв снаряди, необхідні для литовських Збройних сил.

Постанова дозволяє в обхід тендерного процесу закуповувати боєприпаси у місцевих виробників, а за їх відсутності – у Rheinmetall або його дочірніх компаній в інших країнах.

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Німецький оборонний гігант планує побудувати завод з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у північному литовському районі Радвілішкіс, що, як очікується, створить щонайменше 150 нових робочих місць.

"Якби артилерійські снаряди вироблялися в Литві, це зменшило б залежність Збройних сил Литви від зовнішніх факторів, а також допомогло б забезпечити контроль виробництва і постачання в найкоротші терміни, уникаючи перебоїв, які могли б виникнути через закупівлю обладнання за кордоном", – зазначили в Міністерстві оборони.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що це було однією з умов угоди з Rheinmetall.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу.