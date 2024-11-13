В Литве одобрили покупку снарядов у Rheinmetall без тендера

Правительство Литвы в среду одобрило закупку 155-мм артиллерийских снарядов для немецких самоходных гаубиц PzH 2000 и французских гаубиц Caesar у немецкой оборонной компании Rheinmetall без проведения процедур публичных закупок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Правительство приняло проект постановления, поскольку Rheinmetall готовится к производству боеприпасов этого калибра в Литве, а страна стремится, чтобы завод также производил снаряды, необходимые для литовских Вооруженных сил.

Постановление позволяет в обход тендерного процесса закупать боеприпасы у местных производителей, а при их отсутствии – у Rheinmetall или его дочерних компаний в других странах.

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Немецкий оборонный гигант планирует построить завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в северном литовском районе Радвилишкис, что, как ожидается, создаст не менее 150 новых рабочих мест.

"Если бы артиллерийские снаряды производились в Литве, это уменьшило бы зависимость Вооруженных сил Литвы от внешних факторов, а также помогло бы обеспечить контроль производства и поставки в кратчайшие сроки, избегая перебоев, которые могли бы возникнуть из-за закупки оборудования за рубежом", – отметили в Министерстве обороны.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что это было одним из условий соглашения с Rheinmetall.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода.