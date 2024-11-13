Байден прийняв Трампа в Білому домі

Президент США Джо Байден у середу, 13 листопада, прийняв у Білому домі обраного президента Дональда Трампа – це частина процедури передання повноважень після останніх виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На публічній частині зустрічі Байден привітав Трампа з поверненням у Білий дім і пообіцяв сприяти впорядкованому переходу влади.

Республіканець теж був лаконічний, відзначив, що "політика – річ важка", та запевнив, що передання повноважень від однієї адміністрації до іншої буде "максимально плавним".

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Фото: Getty Images

Наступного дня після президентських виборів, 6 листопада, Байден зателефонував обраному президенту Трампу та привітав його з перемогою. Тоді ж чинний американський лідер запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду.

Пізніше президент США наголосив на необхідності мирної передачі влади майбутній адміністрації.

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