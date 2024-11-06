Байден побалакав з Трампом і запросив його в Білий дім

Президент США Джо Байден у телефонній розмові привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомили в Білому домі, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У розмові з Трампом Байден наголосив на важливості "плавного переходу влади" та роботи над об'єднанням країни після виборів.

"Він також запросив новообраного Трампа зустрітися з ним у Білому домі. Співробітники апарату узгодять конкретну дату найближчим часом", – додали в Білому домі.

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Крім того, чинний президент США провів розмову з віцепрезиденткою Камалою Гарріс та привітав її з "історичною кампанією", додали в адміністрації.

Перед тим Гарріс також зателефонувала Трампу та привітала його з перемогою на виборах президента, чим визнала свою поразку.

Камала Гарріс, як очікується, ввечері в середу звернеться до прихильників.

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